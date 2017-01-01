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Ｊ１、Ｇ大阪は清水と引き分け 第１０節

更新日時：2017年5月5日(金) PM 04:55
　明治安田Ｊ１第１０節第２日（５日・市立吹田スタジアムほか＝２試合）３位のＧ大阪は倉田のゴールで追い付き、清水と１―１で引き分けた。勝ち点は１９。清水は４試合勝利なしとなった。川崎は新潟と対戦した。

 

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