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ロ２―３ソ（５日） ソフトＢが逆転で５連勝

更新日時：2017年5月5日(金) PM 04:23
　ソフトバンクが逆転で５連勝を飾った。０―２で迎えた九回にデスパイネが同点２ランを放ち、上林が勝ち越しソロを右翼に運んだ。中田が８回を５安打２失点で３勝目。ロッテは抑えの益田が２本塁打を浴びる乱調で、５連敗。

 

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