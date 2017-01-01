文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

中２―３巨（５日） 巨人、八回に逆転

更新日時：2017年5月5日(金) PM 05:35
　巨人が逆転勝ちした。１―２の八回１死一、二塁から代打亀井の適時打で追い付き、小林のスクイズバントで勝ち越した。マイコラスは７回２失点で４勝目。カミネロが９セーブ目。中日は救援の三ツ間が踏ん張れず、５連敗となった。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ