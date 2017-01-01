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ケルン大迫、出場機会なし サッカーのドイツ１部

更新日時：2017年5月6日(土) AM 07:08
　【ケルン（ドイツ）共同】サッカーのドイツ１部リーグで大迫勇也が所属するケルンは５日、ホームでブレーメンに４―３で競り勝った。前節は体調不良で欠場した大迫はベンチ入りしたが、出場機会はなかった。

 

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