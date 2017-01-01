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米ゴルフ、上原彩子は２回戦敗退 女子マッチプレー

更新日時：2017年5月6日(土) AM 08:17
　米女子ゴルフのロレーナ・オチョア・マッチプレーは５日、メキシコ市のメキシコＧＣで２回戦が行われ、上原彩子はエンゼル・イン（米国）に４アンド３で敗れた。（ＡＰ＝共同）

 

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