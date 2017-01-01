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ダニエル太郎、４強入りならず テニスのエストリル・オープン

更新日時：2017年5月6日(土) PM 12:00
　男子テニスのエストリル・オープンは５日、ポルトガルのエストリルで行われ、シングルス準々決勝でダニエル太郎（エイブル）は第３シードのジレ・ミュラー（ルクセンブルク）に７―５、２―６、３―６で逆転負けした。（共同）

 

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