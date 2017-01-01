ロッテが連敗を５で止めた。二回に田村の２点中前打で先制。四回も１点を奪い、五回は鈴木のソロで加点した。二木は５回１失点で２勝目。内が今季初セーブ。ソフトバンクはロッテに今季８戦目で初めて敗れ、連勝は５でストップ。