楽天が今季最多の２０安打で快勝。一回に島内の二塁打、聖沢の２点二塁打、岡島の２点三塁打で５点を先行。六回に茂木の適時打で加点し、終盤も差を広げた。美馬は８回２失点で開幕４連勝。西武は投手陣が崩れ、勝率５割を切った。