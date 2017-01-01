巨人は６日、ドラフト４位新人の池田が川崎市在住で２５歳の薬剤師の女性と５日に結婚したと発表した。新潟明訓高から専大、ヤマハを経て今季入団した池田は「高校から支えてもらった。巨人のために投げる気持ちは変わらないが、一人ではなくなった」と心境を語った。