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巨人、新人の池田が結婚 ドラフト４位

更新日時：2017年5月6日(土) PM 06:12
　巨人は６日、ドラフト４位新人の池田が川崎市在住で２５歳の薬剤師の女性と５日に結婚したと発表した。新潟明訓高から専大、ヤマハを経て今季入団した池田は「高校から支えてもらった。巨人のために投げる気持ちは変わらないが、一人ではなくなった」と心境を語った。

　巨人の池田駿投手

 

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