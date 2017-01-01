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水球女子の日本が本大会へ ワールドリーグ予選４位以上確定

更新日時：2017年5月6日(土) PM 09:30
　水球女子のワールドリーグ予選は５日、米カリフォルニア州デービスで行われ、日本はオーストラリアに３―８で敗れたが、通算２勝２敗で１試合を残して４位以上が確定し、６月に上海で行われる本大会進出を決めた。（共同）

 

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