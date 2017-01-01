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クレー射撃、大山は予選敗退 ワールドカップ

更新日時：2017年5月6日(土) PM 10:23
　クレー射撃のワールドカップ（Ｗ杯）は６日、キプロスで行われ、男子トラップの大山重隆（大山商事）は予選で２９位に終わり、上位６人による決勝に進めなかった。（共同）

 

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