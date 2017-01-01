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サッカー、乾は後半途中交代 スペイン１部リーグ

更新日時：2017年5月7日(日) AM 01:42
　【マドリード共同】サッカーのスペイン１部リーグ、エイバルの乾貴士は６日、０―１で敗れた敵地でのアトレチコ・マドリード戦で後半途中までプレーした。

 

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