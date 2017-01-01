文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

近代五種Ｗ杯、朝長は２５位 才藤３２位

更新日時：2017年5月7日(日) AM 09:12
　近代五種のワールドカップ（Ｗ杯）ハンガリー大会は６日、ハンガリーのケチュケメートで女子決勝が行われ、朝長なつ美（警視庁）は１２５５点で２５位、才藤歩夢（早大）は１２１０点で３２位だった。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ