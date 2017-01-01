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ＧＫ川島、フル出場で勝利貢献 フランス１部リーグ

更新日時：2017年5月7日(日) AM 09:14
　【リール（フランス）共同】サッカーのフランス１部リーグ、メッスのＧＫ川島永嗣は６日、敵地でのリール戦で２試合連続となるフル出場を果たし、２―０の勝利に貢献した。

　川島永嗣

 

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