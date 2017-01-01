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柔道、男子の佐々木らが優勝 中国での東アジア選手権
更新日時：2017年5月7日(日) PM 01:33
柔道の東アジア選手権は６日、中国・曲靖市で行われ、男子は８１キロ級の佐々木健志（筑波大）、７３キロ級の込山龍哉（東海大）、６０キロ級の米村克麻（日体大）が優勝した。女子は７８キロ級の高橋ルイ（ヤックス）、７０キロ級の柿沢史歩（三井住友海上）、４８キロ級の山崎珠美（自衛隊）が優勝し、７８キロ超級の井上あかり（環太平洋大）は２位だった。（共同）
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