文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

ロ２―８ソ（７日） 寺原が２年ぶり先発勝利

更新日時：2017年5月7日(日) PM 04:32
　ソフトバンクが４カード連続の勝ち越し。二回にデスパイネの２ランと高谷の適時打で３点を先行し、四回は明石の２点打などで３点を追加。寺原が六回途中まで２失点で２年ぶりの先発勝利。ロッテは唐川が６失点で５敗目。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ