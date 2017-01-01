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Ｊ１、ＦＣ東京が３連勝 大久保嘉が２ゴール

更新日時：2017年5月7日(日) PM 04:41
　明治安田Ｊ１第１０節最終日（７日・ユアテックスタジアム仙台ほか＝３試合）ＦＣ東京が仙台を２―０で破り、３連勝とした。勝ち点１９で４位。大久保嘉が２ゴールを奪い、歴代最多のＪ１通算得点を１７５に伸ばした。甲府―磐田は０―０で引き分けた。

 

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