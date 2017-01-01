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ＡＣミランの本田は出番なし イタリア１部リーグ

更新日時：2017年5月8日(月) AM 08:43
　【ミラノ（イタリア）共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）で本田圭佑のＡＣミランは７日、ホームでローマに１―４で敗れた。ベンチ入りした本田に出番はなかった。

 

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