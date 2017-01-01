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ゴルフ、金世ヨンがツアー６勝目 米女子マッチプレー

更新日時：2017年5月8日(月) AM 09:33
　米女子ゴルフのロレーナ・オチョア・マッチプレーは７日、メキシコ市のメキシコＧＣで準決勝と決勝が行われ、金世ヨン（韓国）がアリヤ・ジュタヌガーン（タイ）との決勝を１アップで制して今季初勝利、ツアー通算６勝目を挙げた。優勝賞金は２０万５千ドル（約２３００万円）。（共同）

 

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