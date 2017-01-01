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ゴルフ、ハーマンがツアー２勝目 米ウェルズ・ファーゴ最終日

更新日時：2017年5月8日(月) AM 10:14
　米男子ゴルフのウェルズ・ファーゴ選手権は７日、ノースカロライナ州ウィルミントンのイーグルポイントＧＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、６８で回ったブライアン・ハーマン（米国）が通算１０アンダー、２７８でツアー通算２勝目を挙げ、賞金１３５万ドル（約１億５３００万円）を獲得した。（ＡＰ＝共同）

 

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