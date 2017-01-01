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新体操の皆川、２種目で６位 Ｗ杯ブルガリア大会

更新日時：2017年5月8日(月) AM 10:02
　新体操のワールドカップ（Ｗ杯）ブルガリア大会は７日、ソフィアで行われ、個人種目別決勝でリオデジャネイロ五輪代表の皆川夏穂（イオン）はフープが１７・０００点、ボールが１６・２５０点でともに６位だった。６日まで行われた個人総合は皆川が１８位、立沢孝菜（イオン）が１９位。（共同）

　皆川夏穂

 

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