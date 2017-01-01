福岡市は８日、微小粒子状物質「ＰＭ２・５」の大気１立方メートル当たりの１日平均濃度が国の環境基準値（３５マイクログラム）を超えるとの予測を発表した。呼吸器系や心臓、アレルギーの疾患がある人に対し、外出時のマスク着用を呼び掛けている。