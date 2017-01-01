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４６歳伊達、予選３回戦へ 女子テニス

更新日時：2017年5月8日(月) PM 08:00
　女子テニスの元世界ランキング４位で４６歳の伊達公子（エステティックＴＢＣ）が８日、韓国の昌原で行われたツアー下部大会の予選２回戦で韓国選手を６―０、６―２で破って予選３回戦へ進んだ。（共同）

 

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