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ドラフト会議は１０月２６日 日本野球機構

更新日時：2017年5月9日(火) AM 12:53
　日本野球機構（ＮＰＢ）は８日、今秋のドラフト会議を１０月２６日に開催し、５年連続で大正製薬が特別協賛すると発表した。

 

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