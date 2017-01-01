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楽４―６ロ（９日） ロッテ・チェンが今季初勝利
更新日時：2017年5月9日(火) PM 05:17
ロッテは三回、細谷の２点三塁打で先行し、四回に荻野の２点二塁打と伊志嶺の三塁打で３点を加え、差を広げた。チェンは６回無失点の好投で今季初勝利。楽天は辛島が四回途中５失点と崩れ、打線の終盤の追い上げも届かなかった。
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