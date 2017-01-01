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テニス、土居が１６強入り マドリードＯＰ

更新日時：2017年5月10日(水) AM 01:58
　【マドリード共同】テニスのマドリード・オープンは９日、マドリードで行われ、女子シングルス２回戦で世界ランキング５３位の土居美咲（ミキハウス）が同８２位で予選を勝ち上がったドナ・ベキッチ（クロアチア）に６―１、６―２で快勝して１６強による３回戦進出を決めた。

 

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