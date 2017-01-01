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バレー男子、日本は準優勝 Ｕ―２３アジア選手権

更新日時：2017年5月10日(水) AM 01:57
　バレーボール男子のＵ―２３（２３歳未満）アジア選手権は９日、イランのアルダビルで決勝が行われ、日本はイランに０―３で敗れて準優勝だった。（共同）

 

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