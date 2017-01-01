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東証、５５円高 午前９時１５分現在
更新日時：2017年5月10日(水) AM 09:53
１０日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）午前９時１５分現在は前日終値比５５円６９銭高の１万９８９８円６９銭となった。
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