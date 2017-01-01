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楽５―０ロ（１０日） 楽天の則本が２年ぶりの完封
更新日時：2017年5月10日(水) PM 08:32
楽天は一回にアマダーの３号満塁本塁打で先制し、二回にも１点を加えた。則本は散発５安打で三塁を踏ませず２年ぶりの完封で４勝目。４試合連続２桁となる１２三振を奪った。ロッテはスタンリッジが序盤に四死球から大量失点した。
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