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楽５―０ロ（１０日） 楽天の則本が２年ぶりの完封

更新日時：2017年5月10日(水) PM 08:32
　楽天は一回にアマダーの３号満塁本塁打で先制し、二回にも１点を加えた。則本は散発５安打で三塁を踏ませず２年ぶりの完封で４勝目。４試合連続２桁となる１２三振を奪った。ロッテはスタンリッジが序盤に四死球から大量失点した。

 

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