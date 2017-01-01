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ＮＢＡ、セルティックスが３勝目 プレーオフ東Ｃ準決勝

更新日時：2017年5月11日(木) PM 03:47
　【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールＮＢＡのプレーオフは１０日、ボストンで東カンファレンス準決勝（７回戦制）第５戦が行われ、第１シードのセルティックスは第４シードのウィザーズに１２３―１０１で快勝し、３勝２敗でカンファレンス決勝進出まであと１勝に迫った。ブラッドリーが両チーム最多の２９点を挙げた。

 

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