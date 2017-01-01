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東京六大学野球は雨で延期 慶大―明大、早大―立大

更新日時：2017年5月13日(土) AM 08:28
　１３日に神宮球場で行う予定だった東京六大学野球リーグの慶大―明大、早大―立大は雨のため１５日に延期された。

 

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