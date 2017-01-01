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ＮＢＡウィザーズが五分に戻す プレーオフ東準決勝

更新日時：2017年5月13日(土) PM 02:43
　【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールＮＢＡのプレーオフは１２日、ワシントンで東カンファレンス準決勝（７回戦制）第６戦が行われ、第４シードのウィザーズが第１シードのセルティックスを９２―９１で破って３勝３敗の五分に戻した。２６得点のウォールが第４クオーター終盤に逆転の３点シュートを決めた。

 

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