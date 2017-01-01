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ソ３―２楽（１３日） ソフトＢが５連勝
更新日時：2017年5月13日(土) PM 04:45
ソフトバンクが今季２度目の５連勝。一回に柳田の２点二塁打で先制し、七回にデスパイネの適時打で加点した。柳田は３安打２打点１得点の活躍。中田は八回途中２失点で４勝目。サファテが１４セーブ目。楽天は美馬が今季初黒星。
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