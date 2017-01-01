１３安打で効果的に得点を重ねた西武が勝率５割に復帰。二回にメヒアが先制６号ソロ。木村文も四回に１号ソロ、七回に２点二塁打を放ち３打点と気を吐いた。今季初先発の佐野が５回１失点で白星。オリックスは貯金がなくなった。