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Ｊ２、湘南が首位浮上 第１３節

更新日時：2017年5月13日(土) PM 06:55
　明治安田Ｊ２第１３節（１３日・えがお健康スタジアムなど＝１１試合）湘南が熊本を１―０で破り、勝ち点２７で首位に浮上。横浜ＦＣは水戸と０―０で引き分け、同２５で２位に後退した。前節３位の名古屋は大分に１―４で敗れて６位に転落した。

 

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