文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

サッカー、ザルツブルクが４連覇 南野は終盤に出場

更新日時：2017年5月14日(日) AM 01:07
　サッカーのオーストリア１部リーグで南野拓実が所属するザルツブルクは１３日、ホームでラピッド・ウィーンを１―０で下し、３試合を残してリーグ４連覇を決めた。南野は１点リードの後半３８分から途中出場した。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ