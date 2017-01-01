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テネリフェの柴崎はフル出場 サッカー、スペイン２部リーグ

更新日時：2017年5月14日(日) AM 01:05
　サッカーのスペイン２部リーグでテネリフェの柴崎岳は２―２で引き分けた敵地のウエスカ戦にフル出場した。（共同）

 

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