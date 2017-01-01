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ミラン本田は出場機会なし サッカー、イタリア１部
更新日時：2017年5月14日(日) AM 08:43
【ベルガモ（イタリア）共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）で１３日、ＡＣミランの本田圭佑は敵地のアタランタ戦でベンチ入りしたが、出場機会がなかった。チームは１―１で引き分けた。
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