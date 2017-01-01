阪神が貯金を３シーズンぶりの２桁、１０とした。２―２の九回無死一、二塁で福留の右前打で１点を勝ち越し、２死満塁から代打糸原の中前打で１点を加えた。マテオが３勝目。ドリスは１５セーブ目。ＤｅＮＡはパットンがつかまった。