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オ１―６西（１４日） 西武が３連勝で貯金１

更新日時：2017年5月14日(日) PM 04:35
　西武が３連戦３連勝で貯金１とした。一回に中軸の３連打で３点を先制。新人の源田が五回と九回に適時打を放つなど３安打の活躍。守備も堅く、ウルフが６回１失点でリーグトップタイの５勝目。オリックスは６連敗で借金１。

 

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