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ソ２―９楽（１４日） 楽天が３発などで快勝

更新日時：2017年5月14日(日) PM 04:08
　楽天が３発などで快勝。一回にウィーラーのソロで先制し、五回は茂木の満塁本塁打、銀次の２ランで６点を加えた。七回にも２点を追加。岸は制球が良く７回１失点で３勝目。ソフトバンクは投手陣が崩れ連勝が５で止まった。

 

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