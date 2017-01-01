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ヤ５―１中（１４日） 荒木がサヨナラ満塁本塁打
更新日時：2017年5月14日(日) PM 04:22
ヤクルトは１―１の九回に３四球で２死から満塁とし、途中出場の荒木が左越えに２号サヨナラ本塁打を放った。４番手の秋吉が４勝目。中日は１０安打ながら１３残塁で好投の吉見を十分援護できず、九回は救援の大野が乱調だった。
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