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広８―１巨（１４日） 鈴木が勝ち越し２ラン

更新日時：2017年5月14日(日) PM 04:21
　広島は１―１の六回に鈴木の２ランで勝ち越した。七回には代打松山の適時二塁打などで２点、八回には菊池の適時二塁打などで３点を加えた。九里は６回１失点で約１カ月ぶりの３勝目。巨人は４安打に抑えられ、田口が今季初黒星。

 

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