日本ハムが４連勝を飾った。２―２の五回にレアードの適時打で１点を勝ち越し、六回に西川の適時打で加点した。メンドーサが五回途中に危険球で退場した後は５投手で無得点に抑えた。ロッテは今季３度目の５連敗を喫した。