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日４―２ロ（１４日） 日本ハムが４連勝

更新日時：2017年5月14日(日) PM 05:50
　日本ハムが４連勝を飾った。２―２の五回にレアードの適時打で１点を勝ち越し、六回に西川の適時打で加点した。メンドーサが五回途中に危険球で退場した後は５投手で無得点に抑えた。ロッテは今季３度目の５連敗を喫した。

 

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