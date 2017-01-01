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レスリング、樋口らが３位 アジア選手権最終日

更新日時：2017年5月15日(月) AM 01:29
　レスリングのアジア選手権最終日は１４日、ニューデリーで男子フリースタイルの４階級を行い、昨年のリオデジャネイロ五輪５７キロ級銀メダルで、６１キロ級に出場の樋口黎（日体大）のほか、７０キロ級の中村百次郎（日体大助手）、１２５キロ級の山本泰輝（拓大）が３位に入った。８６キロ級の松坂誠応（自衛隊）は初戦で敗退した。（共同）

 

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