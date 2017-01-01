文字サイズを変更する
HOME
>
全国のニュース
全国のニュース
ツイート
レスリング、樋口らが３位 アジア選手権最終日
更新日時：2017年5月15日(月) AM 01:29
レスリングのアジア選手権最終日は１４日、ニューデリーで男子フリースタイルの４階級を行い、昨年のリオデジャネイロ五輪５７キロ級銀メダルで、６１キロ級に出場の樋口黎（日体大）のほか、７０キロ級の中村百次郎（日体大助手）、１２５キロ級の山本泰輝（拓大）が３位に入った。８６キロ級の松坂誠応（自衛隊）は初戦で敗退した。（共同）
１つ前へ戻る
上毛新聞ニュースHOMEへ
全国の主なニュース
マクロン氏が仏大統領就任 ＥＵ再構築、国民結集訴え
サイバー被害は１５０カ国 日本でも感染２例
日本、対北朝鮮で米韓と緊密連携 首相、挑発阻止へ圧力強化
朝鮮半島の緊張に懸念 中ロ首脳、米をけん制
習氏、新国際秩序を宣言 １２兆８千億円を追加拠出
稀勢の里、鶴竜は黒星発進 大関とり高安は白星
上告中の藤井氏、無投票３選 岐阜・美濃加茂市長選
北朝鮮が弾道ミサイル発射 射程４千キロ超の新型か
上毛読者クラブ 風っ子
ニュース動画
すみかくらぶ
新卒就活サイト「Web-JUMPS」
求人情報「求人サンデー」
みのりくらぶ
テレ９
健康通信くらぶ
上毛新聞社の本
群馬県のニュース 週間ランキング
優れた味覚生かしコーヒー豆焙煎 ･･･
あすからＪＲ吾妻線 ２駅を無人化 ･･･
「地域猫活動」で殺処分から救え ･･･
将来の鉄道利用大幅減 山間部の高･･･
首都圏への直通廃止 東武ダイヤ改･･･
高校野球１年生強化試合「若駒杯」･･･
次世代型路面電車化、見送り濃厚 ･･･
育英vs駿台甲府、健大vs石岡一 春季･･･
高崎玉村スマートＩＣ 「道の駅」･･･
線路に放置自転車 高崎線新町駅付･･･
上毛新聞の特集
“ぐんま愛” 職と起業関連記事特集
高校野球情報
高校野球 試合結果
小中学生スポーツ特別紙面 写真プレゼント
教職員異動お試し版
花ごよみ
世界遺産関連記事
選挙2017
三山春秋
視点 オピニオン２１
電子速報
みのりくらぶ
健康・医療情報サイト 健康通信くらぶ
URLを携帯へ転送 右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます
上毛新聞ニュースに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright JOMO SHINBUN. All right reserved.
上毛新聞社/
371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21
47NEWS参加社
一覧
北海道新聞
室蘭民報
河北新報
東奥日報
デーリー東北
秋田魁新報
山形新聞
岩手日報
福島民報
福島民友新聞
産業経済新聞
日本経済新聞
ジャパンタイムズ
下野新聞
茨城新聞
上毛新聞
千葉日報
神奈川新聞
埼玉新聞
山梨日日新聞
信濃毎日新聞
新潟日報
中日新聞
中部経済新聞
伊勢新聞
静岡新聞
岐阜新聞
北日本新聞
北國新聞
福井新聞
京都新聞
神戸新聞
奈良新聞
紀伊民報
山陽新聞
中国新聞
日本海新聞
山口新聞
山陰中央新報
四国新聞
愛媛新聞
徳島新聞
高知新聞
西日本新聞
大分合同新聞
宮崎日日新聞
長崎新聞
佐賀新聞
熊本日日新聞
南日本新聞
沖縄タイムス
琉球新報
共同通信