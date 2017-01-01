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テニス、ナダルが優勝 マドリード・オープン

更新日時：2017年5月15日(月) AM 08:58
　テニスのマドリード・オープンは１４日、マドリードで男子シングルス決勝が行われ、第４シードのラファエル・ナダル（スペイン）が第８シードのドミニク・ティエム（オーストリア）を７―６、６―４で下して大会５度目の制覇を果たし、ツアー通算７２勝目を挙げた。（ＡＰ＝共同）

 

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