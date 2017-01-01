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東証１１８円安 午前９時１５分

更新日時：2017年5月15日(月) AM 09:12
　週明け１５日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前週末終値比１１８円８７銭安の１万９７６５円０３銭となった。

 

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