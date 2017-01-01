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サッカー、乾は後半途中まで出場 スペイン１部リーグ

更新日時：2017年5月15日(月) AM 09:15
　【エイバル（スペイン）共同】サッカーのスペイン１部リーグで乾貴士のエイバルは１４日、ホームでヒホンに０―１で敗れた。先発した乾は後半３２分に退いた。

 

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