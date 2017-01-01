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松井秀喜氏が関東で野球教室 ６月２５日、小学生と保護者対象

更新日時：2017年5月16日(火) PM 02:26
　米大リーグ、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏が６月２５日に関東で親子向けの野球教室を開くことが１６日に発表された。日本在住の小学生とその保護者が対象で、詳細は松井５５ベースボールファウンデーションの公式サイト（ｍａｔｓｕｉ５５．ｏｒｇ）で。（共同）

 

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