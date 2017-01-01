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オ３―２ソ（１６日） オリックス連敗６で止める
更新日時：2017年5月16日(火) PM 09:51
オリックスが連敗を６で止め、勝率５割に戻した。２―２の八回に大城が犠飛を放った。２番手で八回を抑えた新人の黒木がプロ初勝利。ソフトバンクは千賀が一回２死で緊急降板。継投でしのいだが、６番手の森が打たれた。
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